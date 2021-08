EN DIRECT à 14 h 30 : le Manitoba présente son plan de retour en classe

Le ministre de l’Éducation du Manitoba, Cliff Cullen, et le médecin hygiéniste en chef de la province, Brent Roussin, présentent jeudi le plan provincial de la rentrée scolaire.

Une conférence de presse aura lieu à 14 h 30 pour donner aux parents manitobains les lignes directrices de cette rentrée scolaire dans un contexte pandémique.

Plus de 200 000 élèves doivent retourner à l’école en septembre.

Des parents se disaient préoccupés face au manque d'information entourant la rentrée scolaire au cours des dernières semaines.

Au moment où une quatrième vague se profile à l’horizon dans plusieurs provinces canadiennes, l’absence d’un vaccin approuvé pour les moins de 12 ans et le haut degré de contagion du variant Delta inquiètent.

La médecin en chef du ministère de la Santé et des Aînés et responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination, Joss Reimer, a précédemment évoqué que le vaccin pour les jeunes de moins de 12 ans pourrait être approuvé au plus tôt en octobre.

Grâce au plan qui sera dévoilé jeudi, la province souhaite offrir un retour à l’école aussi normal que possible cet automne , comme le soulignait le Dr Roussin au cours de points de presse tenus récemment.

La dernière année scolaire a été marquée par le port du masque, la distanciation physique et l’utilisation massive de désinfectant pour les mains.

Les élèves plus âgés alternaient entre la présence en classe et l’apprentissage à distance.

À la fin de l’année, la plupart des élèves de Winnipeg, de Brandon et de certaines communautés rurales étudiaient à la maison, pendant que la troisième vague de la pandémie frappait la province.

Dans une lettre datée de mercredi, un regroupement de parents et d’enseignants ont demandé au ministère de l’Éducation de garder des mesures barrières en classe.

Le groupe Safe September MB réclame entre autres le port du masque de type KN95 pour les élèves et le personnel de la maternelle jusqu’à la 12e année ainsi que de plus petits groupes pour faciliter la distanciation physique de deux mètres.

Plus de détails à venir