Le long combat de résidents de Pointe-du-Lac pour avoir de l’eau potable

Alain Bolduc a appris en 2016 que son eau était impropre à la consommation et depuis, il se bat pour régler le problème. Il affirme qu’elle contient plusieurs polluants, en quantités inquiétantes. On y trouve notamment du manganèse et des traces d'E. coli. Alain Bolduc ne sait pas depuis quand son eau est contaminée, car elle était inodore.

Il estime acheter au moins 1500 $ en eau embouteillée par année. L’eau qu’il puise de la terre ne peut servir qu’à faire le lavage et à prendre des douches.

On la buvait, mais quand ils ont dit que l'eau était moins bonne, ben là [j’ai arrêté de la consommer], raconte une autre résidente du quartier, Louisette Champagne. Je suis toute seule pour le moment et j'achète deux caisses d'eau par semaine.

C'est sûr que je ne boirais pas l'eau de ceux qui dépassent la recommandation de Santé Canada au niveau du manganèse et je n’en donnerais pas à mes enfants , a déclaré la directrice générale du Centre des technologies de l'eau du Cégep de Saint-Laurent, Édith Laflamme. Elle affirme que faire bouillir l'eau ne suffit pas quand il y a présence de manganèse.

La tuyauterie et la robinetterie est endommagée par la présence de métaux lourds dans l'eau chez certains résidents. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Les résidents croient que certains des polluants pourraient provenir des champs environnants et d'un ancien site d'enfouissement situés à proximité.

Selon eux, la meilleure solution est donc d’être raccordés au système d’aqueduc municipal. Ça fait plusieurs fois qu'on le demande, mais ça ne bouge pas , déplore Louisette Champagne.

Une facture qui pourrait être salée

Le conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac, François Bélisle, précise que les résidents de 6 à 7 rues situées près de l’ancien ciné-parc de Trois-Rivières sont touchés par ce problème.

Il estime que le raccordement à l’aqueduc municipal pourrait coûter jusqu’à 40 000 $ par résident. Il faut voir si on ne peut pas être imaginatif et amoindrir la facture , a déclaré M. Bélisle, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

J’ai besoin de la collaboration [financière] des gouvernements, parce que ça va coûter cher et les gens du secteur doivent comprendre que ça ne sera pas gratuit aussi. Une citation de :François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac

Avec les élections municipales qui arrivent à grands pas, le 7 novembre 2021, Alain Bolduc et ses voisins espèrent être entendus par la Ville.

Avec des informations de Flavie Sauvageau