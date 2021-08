Plus de 1,5 M$ de recettes pour Le guide de la famille parfaite

Réalisé par Trogi et coscénarisé par Louis Morissette, Jean-François Léger et François Avard, Le guide de la famille parfaite s’intéresse au phénomène de l’ overparenting , ou surparentalité, soit la tendance de certains parents à s’impliquer excessivement dans la vie de leurs enfants, motivés par leur désir de les aider à réussir ou de les protéger de situations difficiles, au risque de les étouffer.

Le film a réussi à attirer le public québécois même s’il côtoie des superproductions américaines depuis sa sortie.

« Après seulement trois semaines à l’affiche, dans le contexte actuel de distanciation et en même temps que des films comme Black Widow et Space Jam: A New Legacy [Basket spatial : une nouvelle ère], ce résultat de 1,5 million donne énormément d’espoir à notre industrie », a déclaré Christian Larouche, président des Films Opale, dans le communiqué.

Le septième long métrage de Ricardo Trogi peut également s’attendre à connaître une carrière hors du Québec, puisque Netflix a acquis en février les droits internationaux du film, qui s’ajoute au répertoire grandissant de productions québécoises du géant de la diffusion en continu.