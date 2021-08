La journaliste Anne Sinclair revient sur l’affaire DSK dans ses mémoires

Anne Sinclair a longtemps dit qu’elle n’écrirait pas ses mémoires de journaliste, mais le confinement imposé par la pandémie et la rediffusion d’extraits de l’émission d’entrevues 7 sur 7, qu’elle a animée dans les années 1980 et 1990 à la télévision française, l’ont fait changer d’avis.

J’ai finalement trouvé que c’était assez intéressant, parce que ça témoignait d’un langage politique et d’une époque. Et j’ai eu envie de la revisiter , a-t-elle expliqué en entrevue avec Stéphan Bureau à l’émission Bien entendu.

Dans Passé composé, elle évoque 7 sur 7 et sa passion pour le journalisme, mais aussi son enfance et sa vie de mère.

Une quarantaine de pages sont consacrées à sa relation avec Dominique Strauss-Kahn, avec qui elle était mariée depuis plus de 20 ans lorsque le couple s’est séparé, en 2012. L’homme politique français était directeur du Fonds monétaire international lorsqu’il a été arrêté à New York en mai 2011, accusé d’avoir agressé sexuellement une femme de chambre dans un hôtel.

Par la suite, Dominique Strauss-Kahn a été accusé de proxénétisme dans une affaire de réseau de prostitution et d’agression sexuelle par d’autres femmes.

Il était naturel que, revisitant ma vie, je parle d’un chapitre qui a défrayé la chronique, a-t-elle dit. Je suis arrivée avec une idée très précise, dans ce chapitre, qui était de dire ce que cet ébranlement avait causé sur ma personne, et non pas de révéler quoique ce soit de croustillant ou de glauque.

Dans son livre, elle affirme que Dominique Strauss-Kahn a su se montrer convaincant pour apaiser ses inquiétudes, voire les tourner en ridicule et lui en faire faire honte , et elle dit comprendre les personnes qui ne peuvent pas croire qu’elle n’ait rien vu pendant toutes ces années.

Je suis peut-être sotte, aveugle, peut-être que je n’ai pas voulu voir [...], mais je certifie, et je donne ma complète parole, que la vie qu’il menait m’était totalement inconnue parce qu’il avait sans doute fait en sorte qu’elle me soit inconnue. Quand je l’ai découverte, j’ai fait face d’abord, et après je suis partie.

Une citation de :Anne Sinclair, journaliste et autrice