L'Ontario rapporte 213 nouveaux cas de COVID-19

C’est la Ville de Toronto qui compte le plus de nouvelles infections jeudi, avec 44, suivie des régions de Peel (31), York (18), Hamilton (18) et Windsor-Essex (17).

Santé publique Ontario rapporte aussi 183 nouvelles guérisons, et 14 décès de plus. Le ministère de la Santé précise toutefois qu’en raison d’un rattrapage de données, ce dernier total inclut 12 décès survenus entre février et mai 2021.

Quelque 23 494 tests de dépistage ont été réalisés en 24 heures, en hausse par rapport aux jours précédents.

La province recense par ailleurs 113 hospitalisations (+1), dont 110 patients qui se trouvent aux soins intensifs.

Il y a présentement 1706 cas actifs dans la province, soit 16 de plus que la veille.

En ce qui concerne la vaccination, 58 213 doses de plus ont été administrées, pour un total de 19 710 224 depuis le début de la campagne d’immunisation.