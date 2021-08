Des agents frontaliers sur le point de faire la grève se rassemblent à Windsor

Vers 17 h 30, des résidents ont fait front commun dans le stationnement du McDonald's près du pont, pour montrer leur soutien aux agents de l'Agence des services frontaliers du Canada ( AFSCAgence des services frontaliers du Canada ), qui sont sans contrat depuis trois ans.

La foule s'est ensuite déplacée vers le point d'entrée du pont transfrontalier :

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plus tôt dans la journée, les dirigeants syndicaux représentant les agents frontaliers ont envoyé une déclaration indiquant que les employés prendraient des mesures de débrayage à partir de vendredi matin à 6 heures, si les négociations de la journée n'aboutissaient pas.

Ils souhaitent notamment obtenir la parité salariale avec les autres travailleurs des forces de l'ordre au Canada, une meilleure protection contre le harcèlement et la discrimination, ainsi qu'une politique de travail à distance pour les membres sans uniforme.

Environ 8500 travailleurs de l’ ASFCAgence des services frontaliers du Canada sont représentés par l’Alliance de la fonction publique du Canada ( AFPCAlliance de la fonction publique du Canada ) et le Syndicat des douanes et de l’immigration ( SDISyndicat des douanes et de l’immigration ).

Les travailleurs considérés comme essentiels prendront part à une grève du zèle qui pourrait entraîner des ralentissements à la frontière, selon les syndicats.

L' ASFCAgence des services frontaliers du Canada considère que 90 % de ses agents sont des travailleurs essentiels.

Ces menaces de grève surviennent à la veille de la réouverture des frontières pour les citoyens et résidents permanents américains qui entre en vigueur le 9 août.

Avec les informations de Sanjay Maru et Nick Boisvert, CBC News.