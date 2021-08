Vacances de la construction : plus d'accidents sur les routes en Estrie

Les accidents de la route sont habituellement plus nombreux pendant la période des vacances de construction, et cette année n’a pas fait exception. Les chiffres sont même à la hausse, malgré la surveillance accrue de la Sûreté du Québec .

Du 16 juillet au 1er août, sur le territoire de la SQSûreté du Québec en Estrie et dans le Centre-du-Québec, 45 collisions avec blessés ont été recensées. Cela représente neuf de plus que l’année précédente. Aucune collision mortelle n’a toutefois été rapportée.

La SQSûreté du Québec a également remis 2251 constats d’infraction pour la même période.

De plus, 45 personnes ont été arrêtées pour conduite avec les capacités affaiblies dans ces deux régions. La conduite avec les facultés affaiblies fait partie des trois causes principales d’accidents routiers, selon la SQSûreté du Québec , avec la vitesse et la distraction au volant.

Un bilan provincial plus lourd

Pour la province de Québec, 532 collisions ont été enregistrées du 16 juillet au 1er août sur le territoire de la SQSûreté du Québec . Un bilan de 11 décès vient obscurcir le tableau. Cela représente deux décès de plus que l’année dernière à la même période.

La SQSûreté du Québec a effectué 1168 contrôles routiers, au cours desquels 313 personnes ont été arrêtées pour conduite avec facultés affaiblies.