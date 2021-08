La valeur des dommages causés par le feu à Lytton atteint 78 M$

Le 30 juin, les flammes ont anéanti plus de 90 % de cette petite municipalité enclavée dans le canyon du Fraser.

À la lumière de cet événement destructeur, les gouvernements doivent prioriser les investissements qui renforcent la résilience et protègent mieux les familles et les communautés , lit-on dans un communiqué.

Nous devons tous faire mieux pour nous préparer aux feux de forêt, aux inondations, à la chaleur, à la grêle et aux tempêtes de vent , fait valoir son vice-président pour l'Ouest, Aaron Sutherland.

Ces événements ont des effets démesurés sur les personnes les plus vulnérables et, par conséquent, nous devons intensifier considérablement nos efforts pour nous adapter à la nouvelle réalité météorologique à laquelle nous sommes confrontés , ajoute-t-il.

De nombreux résidents de Lytton sont inquiets et frustrés de ne pas avoir d'échéancier pour le retour et la reconstruction. Plus tôt cette semaine, des dizaines d'entre eux ont demandé au gouvernement de mieux soutenir les élus de la communauté.