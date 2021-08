Plus de vols offerts à l’Î.-P.-É., mais leur avenir est incertain, selon un expert

Depuis lundi, Air Canada, WestJet, Pal Airlines et Flair Airlines offrent de 4 à 5 vols par jour à l’aéroport de la capitale insulaire.

Pendant plusieurs mois depuis le début de la pandémie, seulement Air Canada offrait des vols à destination et en provenance de Charlottetown.

Bien que les aller-retour soient plus fréquents, le nombre de passagers demeure faible dans la région à cause de la pandémie, selon Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’aéronautique et de l’aviation civile et professeur en gestion à l’ UQAMUniversité du Québec à Montréal .

Les passagers sont là, ils veulent voyager, mais ils ne sont pas assez nombreux. Une citation de :Mehran Ebrahimi, directeur de l’Observatoire de l’aéronautique et de l’aviation civile et professeur en gestion à l’UQAM

Il explique que les gouvernements fédéral et provincial devront continuer d'appuyer le secteur.

Mehran Ebrahimi estime que le paiement d'une partie des coûts opérationnels des vols moins rentables par les contribuables est l'une des solutions possibles pour le secteur.

Cette stratégie pourrait, selon lui, compenser les faibles revenus de certains trajets.

Lorsque mon vol est à moitié vide, il ne faut pas qu’on annule ce vol. […] L’État assure un certain pourcentage des coûts associés à ce vol pour que le transport aérien soit maintenu de façon pérenne et régulière , précise Mehran Ebrahimi.

Mehran Ebrahimi dirige l'Observatoire international de l’aéronautique et de l’aviation civile. Photo : Radio-Canada

Selon Doug Newson, président-directeur général de l’aéroport de Charlottetown, l’offre de vol des quatre compagnies est assurée pour le reste de l’été et pour l’automne.

Il ajoute que les entreprises du secteur travaillent toujours avec des plans à court terme à cause de la pandémie.

Maintenant, on commence à travailler sur les plans de l’an prochain. […] Les compagnies vont bientôt commencer à avoir des plans à long terme, et on croit que 2022 sera une très bonne année pour le tourisme à l’île. Une citation de :Doug Newson, président-directeur général de l’aéroport de Charlottetown

Des discussions avec d’autres compagnies aériennes pour augmenter l’offre de vols à Charlottetown sont déjà en cours, selon lui.

Doug Newson est le directeur général de l'aéroport de Charlottetown. Photo : Radio-Canada

Stephen Jones, président de Flair Airlines, un transporteur à bas prix qui a lancé ses activités à l’Île-du-Prince-Édouard lundi, a déclaré qu’il s’attend à ce que son entreprise reste longtemps dans la province.

Nous volerons là où la demande se trouve, donc nous développerons notre réseau là où les gens veulent voler , a-t-il déclaré.

Flair Airlines offre un vol direct entre Toronto et Charlottetown. Le service devait être lancé plus tôt, mais la pandémie a mis en suspens les plans d’expansion de l'entreprise.

La compagnie WestJet a repris ses activités à l’île en juin. Son premier vol direct entre Calgary et Charlottetown a été lancé le 29 juillet.

PAL Airlines a aussi lancé son tout nouveau service entre Halifax et Charlottetown le 30 juillet.

Le ministre du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard, Matthew Mackay (à gauche), le président-directeur général de l'aéroport de Charlottetown, Doug Newson, et Stephen Jones, président de Flair Airlines, étaient sur le tarmac pour accueillir le vol de Flair à l'Île-du-Prince-Édouard, lundi. Photo : CBC / Wayne Thibodeau

Davantage d’attraits pour le secteur

Mehran Ebrahimi explique que la pérennité de l’offre de vols dépend aussi d’une stratégie de développement du circuit touristique local et des attraits pour le marché des affaires.

Il cite l’exemple de la Norvège, où les gouvernements locaux et les organismes qui travaillent pour le développement économique ont créé des infrastructures pour assurer le développement des marchés régionaux du transport aérien.

Les aéroports n’étaient pas juste un endroit où les avions arrivaient ou décollaient, mais ils étaient un lieu pour que toute sorte de compagnies installent leur siège social autour de l’aéroport. On créerait ainsi une effervescence économique autour de l’aéroport , précise-t-il.

Mehran Ebrahimi ajoute que ce type de stratégie pourrait contribuer à la survie de petits marchés du transport aérien au Canada, comme celui de l’Atlantique.

En 2020, il y a eu 81 % moins de passagers à l'aéroport de Charlottetown qu'en 2019.