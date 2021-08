Walt Disney débarque à Vancouver

Les employés du studio de Vancouver se lanceront dans un premier temps dans le développement de la série télévisée musicale Moana, qui sera toutefois conceptualisée et produite dans son studio de Burbank, en Californie.

La société nomme l’ancien directeur de WildBrain Studios, Pixar Canada et Paramount Animation, Amir Nasrabadi, à la direction du studio canadien.

Le président de Walt Disney Animation, Clark Spencer, estime que les studios de Burbank et de Vancouver abriteront certains des artistes et techniciens les plus talentueux au monde.