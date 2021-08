L'Union européenne et la Russie tentent de mitiger le conflit en Afghanistan

Moscou a donné le coup d'envoi à des exercices militaires conjoints avec l'Ouzbékistan et le Tadjikistan près de la frontière tadjiko-afghane jeudi.

Ces exercices se déroulent au Tadjikistan sur le terrain d'entraînement de Kharb-Maïdon, à seulement 20 km de la frontière afghane. Quelque 2500 militaires de Russie, du Tadjikistan et d'Ouzbékistan doivent y participer, a indiqué dans un communiqué le district militaire central russe.

Les exercices doivent se poursuivre jusqu'au 10 août en parallèle avec d'autres exercices russo-ouzbeks de 1500 hommes à Termez, au sud de l'Ouzbékistan, également près de la frontière afghane.

Lors de ces exercices, des troupes russes et ouzbèkes ont simulé des opérations de reconnaissance de la zone et ont trouvé et détruit le camp de groupes armés illégaux , selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

La Russie dispose de bases militaires au Tadjikistan et au Kirghizstan, les deux pays les plus pauvres d'Asie centrale.

Le Tadjikistan, pays de 9,5 millions d'habitants, partage avec l'Afghanistan une frontière de 1300 km. Les talibans ont pris le contrôle en juin du principal poste-frontière entre les deux pays.

L' UE Union européenne appelle à un cessez-le-feu permanent

L' UEUnion européenne a appelé jeudi à un cessez-le-feu urgent, complet et permanent en Afghanistan, condamnant l'intensification des attaques menées par les talibans.

L'offensive militaire des talibans est en contradiction directe avec leur engagement à un règlement négocié du conflit et au processus de paix de Doha , indique un communiqué conjoint du chef de la diplomatie de l' UEUnion européenne Josep Borrell et du commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Un ex-moudjahidine tient une arme et combat aux côtés des forces afghanes contre les talibans aux abords d'Hérat (archives). Photo : Reuters / JALIL AHMAD

L' UEUnion européenne a condamné en particulier l'attaque menée récemment contre les bureaux de la Mission de l' ONUOrganisation des Nations unies (Unama) dans la province de Herat, l'offensive à Lashkar Gah qui a causé la mort d'au moins 40 civils et l'attentat qui a visé mardi le ministre afghan de la Défense Bismillah Mohammadi, faisant huit morts.

Cette violence insensée inflige d'immenses souffrances aux citoyens afghans et accroît le nombre de personnes déplacées dans le pays, à la recherche de sécurité et d'un abri , poursuit le texte.

Le communiqué souligne aussi que les zones contrôlées par les talibans sont le théâtre de violations des droits de la personne telles que des exécutions arbitraires et extrajudiciaires de civils, des flagellations publiques de femmes, ainsi que la destruction d'infrastructures .

Certains de ces actes pourraient constituer des crimes de guerre et devront faire l'objet d'une enquête. Les combattants ou commandants talibans responsables devront rendre des comptes , conclut le texte.

Les talibans ont annoncé mercredi qu'ils allaient lancer de nouvelles attaques contre des responsables du gouvernement afghan, tout en continuant de combattre pour le contrôle de plusieurs grandes villes assiégées.

Les talibans se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires ruraux et de postes-frontière clés lors d'une offensive éclair lancée à la faveur du retrait des forces internationales, qui doit être achevé d'ici le 31 août.