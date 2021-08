Des pompiers dénoncent des changements au financement de certaines brigades

Des bannières ont été brandies et des klaxons ont retenti mardi durant une manifestation de pompiers.

Selon certains pompiers, dont le lieutenant du service d'incendie du district de Caribou, Robert Langille, ce changement créera un déséquilibre dangereux entre les services d'incendie du comté, notamment ceux de Pictou Landing et de Little Harbour.

Depuis deux ans, la distribution des fonds entre les 17 services d'incendie ruraux de la Municipalité du comté de Pictou est un sujet de tensions pour de nombreux pompiers volontaires locaux.

Des stratégies de financement, soumises par les casernes de pompiers du comté, ont été rejetées jusqu'en juin dernier. Le conseil municipal a alors adopté une motion visant à intégrer une proposition du service d'incendie d'Abercrombie.

Cette proposition consistait à réduire de 5 % le financement annuel de la majorité des casernes de pompiers rurales de la municipalité, puis à rediriger cet argent vers cinq autres casernes considérées comme étant sous-financées.

Les services d'incendie ruraux du comté de Pictou sont composés de bénévoles et sont financés principalement par un impôt annuel régional, qui est basée sur un pourcentage de la valeur foncière évaluée.

Robert Langille a été choisi par ses pairs pour parler au nom de ses collègues pompiers qui sont également en désaccord avec la décision du conseil.

Selon la proposition d'Abercrombie, le prélèvement d'impôt serait augmenté pour appuyer les services d'incendie sous-financés. Pour tous les services, il serait plafonné à 20 ¢ par tranche de 100 $ de l'évaluation, et ce, pendant au moins trois ans.

Robert Langille estime que le plafonnement crée un déséquilibre pour le financement des services d'incendie situés dans des zones géographiques plus petites ou dans des districts moins peuplés.

Avec l'argent récupéré par la municipalité pour être redistribué, on pourrait penser qu'il est possible d'augmenter le prélèvement d'impôt de 0,5 ¢ et de le régler. Ils ont toutefois fait en sorte que ce ne soit pas possible.

Une citation de :Robert Langille, un lieutenant du service d'incendie du district de Caribou