Le premier avion de réfugiés afghans qui ont aidé le Canada arrive au pays

Le gouvernement fédéral n'a pas dévoilé le nombre d'évacués qui étaient à bord du vol ni où ils seront réinstallés au Canada, invoquant des raisons de sécurité.

Il s'agit du premier d'un certain nombre de vols alors que le gouvernement promet de faire sortir des Afghans qui ont aidé le Canada.

Ce premier groupe commence maintenant sa nouvelle vie au Canada, et nous l’accueillons à bras ouverts. Une citation de :Extrait de la déclaration des ministres Marco Mendicino, Marc Garneau et Harjit Sajjan

Ciblés par les talibans

Cette opération survient au moment où en Afghanistan les talibans reprennent le terrain après le retrait des troupes américaines. De nombreux Afghans qui ont contribué à la mission canadienne sont devenus des cibles pour les talibans.

Dans une déclaration écrite, le ministre de l'Immigration Marco Mendicino, le ministre des Affaires étrangères Marc Garneau et le ministre de la Défense Harjit Sajjan ont affirmé que le gouvernement travaillait 24 heures sur 24 pour identifier les personnes éligibles, pour les aider à compléter et à soumettre leur demande.

Le gouvernement a pris conscience de l'urgence sur le terrain et travaille le plus rapidement possible pour réinstaller les ressortissants afghans qui s'exposent à de grands risques , ont déclaré les ministres.

Nous ferons ce qu'il faut envers ceux qui nous ont soutenus , a ajouté sur Twitter le ministre Mendicino qui s'est rendu sur le tarmac pour accueillir ce premier groupe.

Le ministre Marco Mendicino a annoncé un programme spécial pour réinstaller d'urgence les Afghans ont contribué à la mission des Forces armées canadiennes. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le gouvernement fédéral avait annoncé le mois dernier un programme spécial visant à réinstaller d'urgence les Afghans considérés comme ayant fait partie intégrante de la mission des Forces armées canadiennes, notamment des interprètes, des cuisiniers, des chauffeurs, des nettoyeurs, des travailleurs de la construction, des agents de sécurité et du personnel de l'ambassade, ainsi que des membres de leurs familles.

La lenteur d'Ottawa dénoncée

Un groupe qui défend les intérêts des Afghans qui ont soutenu l'armée canadienne, a critiqué la lenteur de la réponse du gouvernement jusqu'à présent et l'a exhorté à accélérer ses efforts.

L'écrasante majorité des interprètes et du personnel local restent en Afghanistan, et nous continuons d'entendre des rapports de peur et d'incertitude causés par la lenteur des progrès et les gaffes répétées dans la réponse du gouvernement à ce jour , a déclaré Not Left Behind.

Le groupe déplore aussi que le programme exclue les Afghans qui ont été déplacés vers un autre pays, ainsi que les familles des Afghans qui se sont déjà réinstallés au Canada.

Selon le gouvernement, plus de 800 Afghans qui ont soutenu la mission ont été réinstallés au Canada au cours de la dernière décennie, mais reconnaît que beaucoup d'autres restent en Afghanistan.