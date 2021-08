L'Australie va compenser les autochtones de la « génération volée »

L'expression génération volée désigne la politique d'assimilation, en vertu de laquelle, de 1910 à 1970, des enfants aborigènes ont été enlevés à leurs familles pour être élevés dans des familles de Blancs.

Les survivants éligibles recevront un paiement de 75 000 dollars australiens pour les dommages subis lors de leur enlèvement de force et 7000 dollars australiens supplémentaires pour leur guérison, a indiqué le Sydney Morning Herald.

Le premier ministre australien Scott Morrison et le ministre des Australiens autochtones Ken Wyatt annonceront jeudi la mise en place de ce programme d'indemnisation dans le cadre de l'augmentation d'un milliard de dollars australiens des mesures visant à combler le fossé entre les Australiens autochtones et non autochtones.

Les personnes de moins de 18 ans qui ont été retirées de leur famille alors qu'elles vivaient dans le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du Nord avant l'octroi de l'autonomie, ainsi que dans le Territoire de la baie de Jervis, près de la Nouvelle-Galles du Sud seront éligibles au fonds de compensation.

Plus de 100 000 enfants aborigènes ont été retirés de leur famille et de leur communauté. En 2008, le premier ministre Kevin Rudd a présenté des excuses parlementaires historiques aux membres de la génération volée .

En avril, 800 survivants du Territoire du Nord ont lancé une action collective contre le gouvernement fédéral devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, afin d'obtenir une indemnisation, couvrant une période allant de 1910 aux années 1970.