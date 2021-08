Une pétition contre un jeu de frisbee golf à Alma

Une pétition circule contre l’installation du jeu de frisbee golf au parc Falaise. En une semaine, une centaine de personnes l'ont signée. L'instigatrice de la pétition, Sylvie Jauvin, croit que le jeu aurait pu être installé dans un autre parc.

C’est comme si on décidait de mettre un jeu de frisbee golf dans un musée pour attirer des gens supplémentaires. Ça n’a pas rapport là, c’est augmenter le risque d’accident.

Les citoyens craignent que la quiétude de l'endroit soit brisée.

On arrive au parc devant un magnifique bassin sur lequel flotte des nénuphars [...] c’est de toute beauté. Au lieu d’installer un banc pour que les gens puissent admirer la beauté, on a mis une grosse plaque de ciment, et là, c’est le départ du parcours de frisbee golf , dénonce Mme Jauvin.

Le conseiller municipal du secteur, Frédéric Tremblay, estime que le parc Falaise appartient à tout le monde.

Sincèrement, c’est le débat le plus absurde que j’ai vu depuis 18 ans au conseil. C’était l’endroit idéal pour l’installer parce que c'est un sport qui se pratique comme le golf, alors le parc Falaise était adéquat. J’ai été élevé devant le parc et il y a toujours eu une vocation culturelle, naturelle et de loisirs au parc Falaise.

Il assure que l'implantation du jeu à cet endroit a été réfléchie longuement.