Bayer amorce un retrait du glyphosate aux États-Unis, mais pas au Canada

L'entreprise indique toutefois à Radio-Canada qu'elle maintient les ventes de glyphosate au Canada.

L'annonce est « spécifique » aux États-Unis « et n'a pas d'impact sur les produits pour les pelouses et jardins au Canada », précise la compagnie dans un courriel.

La grande différence entre les deux pays, c'est que Bayer se prépare à l’éventualité d’une défaite devant la Cour Suprême des États-Unis en 2022.

Le groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, a annoncé la semaine dernière qu'il allait mettre de côté une provision supplémentaire de 5,6 milliards de dollars, pour faire face aux conséquences potentielles des poursuites liées au glyphosate aux États-Unis.

C’est important pour la compagnie, nos actionnaires et nos clients que nous allions de l’avant et que nous mettions derrière nous l'incertitude et l’ambiguïté associées au litige du glyphosate.

Une citation de :Werner Baumann, PDG de Bayer, le 29 juillet.