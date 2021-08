La Société médicale du N.-B. demande la vaccination obligatoire contre la COVID-19

La Société médicale du Nouveau-Brunswick emboîte le pas à deux associations nationales et réclame que la vaccination contre la COVID-19 devienne obligatoire pour les travailleurs de la santé de la province.

L’association qui représente plus de 2000 médecins du Nouveau-Brunswick a pris mercredi une position similaire à celle exprimée la veille, dans un message conjoint, par l’Association médicale canadienne (AMC) et l'Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC).

Le docteur Jeff Steeves, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, s’est dit en accord avec l’avis de ces deux groupes, et a invoqué la transmissibilité élevée et la dangerosité du variant Delta du SRAS-CoV-2Syndrome respiratoire aigu sévère - coronavirus 2 pour les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la COVID-19.

Quant à l’Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, elle n’a pas de position formelle sur la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, mais encourage néanmoins ceux-ci à se faire vacciner, a indiqué Jennifer Whitehead, une porte-parole.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick n’a pas, dans l’immédiat, de plan pour obliger la vaccination chez les travailleurs de la santé, a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé, Bruce Macfarlane.

Il a indiqué qu’en date du 21 juillet, 82 % des travailleurs du Réseau de santé Horizon et 74 % du Réseau de santé Vitalité avaient reçu deux doses d’un vaccin contre la COVID-19, ce qui est plus élevé que le pourcentage de vaccination entière parmi la population totale du Nouveau-Brunswick.

Mercredi, 68,2 % des Néo-Brunswickois admissibles étaient pleinement vaccinés contre cette maladie.