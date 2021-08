Un parc urbain national au coeur de Saskatoon?

Une entente a été conclue entre Ottawa et les autorités locales afin de possiblement transformer la vallée de Meewasin, au coeur de Saskatoon, en parc urbain national.

Le ministre fédéral de l'Environnement, Jonathan Wilkinson, était à Saskatoon pour en faire l'annonce aux côtés de représentants de l'Autorité de la vallée de Meewasin.

La vallée de Meewasin est vraiment spéciale dans cette région , a souligné la directrice générale de l'organisme, Andrea Lafond. Nous sommes impatients de braquer les projecteurs, tant à l'échelle nationale qu'à l'international, sur les avantages environnementaux et économiques de la conservation de cet espace.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clark, croit quant à lui qu'il s'agit d'une occasion pour élargir les partenariats avec les communautés autochtones. Il espère également que ce projet permettra de concilier la protection de la nature et l'accès du public aux espaces naturels.

Allier le naturel à l'urbain

Ce projet de 130 millions de dollars a pour but d’accroître l’accès aux espaces verts et à la nature dans les centres urbains tout en tenant compte des valeurs naturelles et culturelles du lieu.

C’est très important pour les gens vivant dans les grandes villes d'expérimenter la nature , a fait valoir le ministre Wilkinson. Nous voulons avoir des citoyens qui connaissent la valeur de celle-ci. Pour cela, ils doivent avoir l'occasion de se retrouver dans un environnement naturel. Ces parcs leur donnent cette occasion.

D'autres endroits au Canada feront partie du projet de parcs urbains nationaux.

Du côté de Winnipeg, le maire Brian Bowman souligne que la fréquentation des parcs de la ville a augmenté de manière exponentielle avec la pandémie. Selon lui, ce réseau de parcs urbains nationaux contribuera à promouvoir un mode de vie actif auprès des Canadiens.

Le ministre John Wilkinson a d'ailleurs déjà signé des ententes de collaboration avec, entre autres, Winnipeg, Halifax et Windsor.

D’autres villes sont également dans les plans de Parcs Canada, dont Edmonton et Montréal.

Avec les informations de Mercia Mooseley