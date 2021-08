Paul Quassa quitte son poste de député au Nunavut

L’homme politique dit vouloir laisser sa place après y avoir réfléchi depuis le printemps.

Le député quittera ses fonctions le 13 août, soit un peu plus d’un mois avant la dissolution de l’Assemblée législative en vue des élections territoriales du 25 octobre.

Avant son entrée en politique territoriale, Paul Quassa a occupé plusieurs postes au sein de la fonction publique et d’organismes inuit.

Il a notamment représenté la Tunngavik Federation of Nunavut (aujourd’hui la Nunavut Tunngavik Incorporated) lors des négociations avec Ottawa menant à l’Accord sur les revendications territoriales de 1993 et la création du Nunavut.

Pendant son premier mandat en tant que député entre 2013 et 2017, l’homme politique a occupé le poste de ministre de l’Éducation.

Après sa réélection en 2017, ses confrères députés l'ont choisi pour devenir le quatrième premier ministre du territoire.

Ces mêmes députés lui ont enlevé ce pouvoir un an plus tard grâce à une motion de censure. Ses opposants en voulaient surtout à son mode de gouvernance.

En 2020, il a été choisi pour présider l’Assemblée législative après le départ de sa prédécesseure.

Je tiens à cœur le temps que j’ai passé ici à l’Assemblée législative , dit-il.

Je savais que je voulais faire au moins deux mandats, dit-il. Mais une fois que ce mandat est terminé, il est grand temps que quelqu’un d'autre prenne la place.

J'ai pensé que ce serait le bon moment après avoir parlé avec ma famille et mes électeurs , conclut-il.

Le politicien n’a pas voulu révéler ce qui l’attend, mais il laisse présager qu’il restera dans la sphère publique.

J’ai hâte de pouvoir faire autre chose où je pourrai dire ce que je pense au nom des Inuit et du Nunavut. Une citation de :Paul Quassa, député démissionnaire d'Aggu

Il espère entre-temps que plus de jeunes voudront s'intéresser à son poste ou à la politique.