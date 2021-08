Une chasse au trésor au temps de la Nouvelle-France

Médaillon-décrypteur et carte en main, les participants seront invités à partir à la recherche d’indices leur permettant de résoudre une quête et d’en apprendre davantage sur l’époque de la Nouvelle-France.

Le médaillon emblématique des Fêtes de la Nouvelle-France est accompagné d'une carte au trésor. Les sept territoires sont bien déterminés afin de ne pas chercher inutilement sur un trop grand secteur.

Les indices amènent les participants à trouver une pièce de décor, installé pour l’événement. Chaque élément de décor est en lien avec l’histoire de nos personnages , explique Alexis Ferland, directeur de la programmation des Fêtes de la Nouvelle-France. Par exemple, le thème de la brasserie et de la justice sont exploités lors de la quête de Jean Talon. Des clés y sont dissimulées et celles-ci contiennent un code à déchiffrer à l'aide de la carte.

Le médaillon-décrypteur est accompagné de la carte au trésor. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Chaque code numérique de huit chiffres est une date importante liée au personnage. Ce code permettra de mettre en marche la porte du temps.

Les quêtes ont trois niveaux de difficulté. La majorité sont de niveau facile ou modéré alors qu’une seule est cotée difficile. Deux ou trois indices sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement et se prêter au jeu. Une fois le concept bien assimilé, la recherche devient plus facile.

La carte au trésor est nécessaire pour bien réussir les quêtes historiques des Fêtes de la Nouvelle-France. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Le numérique au service de l’histoire

La chasse au trésor peut s’effectuer simplement avec la carte, le médaillon et un crayon. L’expérience est bonifiée par la présence de code QR. On s’adresse à une clientèle qui est très large. On peut vivre l’expérience de différentes manières , raconte Alexis Ferland. Et bien sûr, on est en 2021!

À la manière d’un jeu vidéo, chaque découverte permet de gagner de l’argent virtuel qui permet d'acheter des costumes pour habiller un avatar en ligne. Des capsules historiques sont aussi disponibles pour approfondir les connaissances avec des informations complémentaires.

La chasse au trésor des Fêtes de la Nouvelle-France se poursuit jusqu’au 15 août.