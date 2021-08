Un agent de la GRC fait l'objet de nouvelles allégations d’agression sexuelle

L’Unité d’enquête indépendante du Manitoba (UEI) enquête sur de nouvelles allégations d’agression sexuelle et d'abus de confiance contre un agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en service.

Le 9 juillet, l’ UEIUnité indépendante d'enquête du Manitoba a indiqué qu’elle enquêtait sur une allégation d’agression sexuelle pour des faits présumés qui se seraient déroulés le 27 juin dans le nord du Manitoba.

Dans un communiqué publié mercredi, l’ UEIUnité indépendante d'enquête du Manitoba indique que la GRCGendarmerie royale du Canada lui a signalé de nouveaux incidents qui ont été mis en lumière après le signalement initial impliquant le même agent de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les incidents se seraient déroulés entre le 29 octobre 2018 et le 8 juillet 2021, dans le nord du Manitoba. Ils ont été signalés à la GRCGendarmerie royale du Canada le 27 juillet.

Le sexe et l'âge de l'agent ne sont pas précisés.

Le directeur civil de l’Unité d’enquête indépendante du Manitoba, Zane Tessler, a déterminé qu’il s’agissait d’un cas d’intérêt public sur lequel son organisation doit enquêter.