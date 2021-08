Les carrefours jeunesse emploi retrouvent une plus grande liberté d’action

La députée d’Abitibi-Ouest Suzanne Blais a confirmé en début de semaine le financement révisé pour l’exercice en cours du Mouvement de la relève d’Amos-Région et du Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest. Ils se partagent 623 980 $ en vertu de l’entente ratifiée le 22 juin par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, et les CJE.

Le nouveau modèle comporte toujours une part d’ententes avec Services Québec pour des activités spécifiques, mais prévoit dorénavant une part de financement en soutien à la mission globale de l’organisme.

On a été financés à la mission pendant plusieurs années, puis à un moment donné, ils ont mis notre financement dans une enveloppe d’Emploi Québec. C’était des ententes de services avec des petites cases. Quand le jeune arrive au Carrefour, il faut identifier dans quelle petite case on peut le mettre et s’il n’entre pas dans une petite case, on est mal pris. Là, on est vraiment contents parce que depuis un an et demi à peu près, on travaillait avec le réseau des carrefours et avec le gouvernement pour essayer de trouver une solution pour regagner de la liberté , explique Sébastien Bélisle, directeur général du CJE d’Abitibi-Ouest.

Les besoins du territoire

Cette nouvelle formule hybride offrira plus de flexibilité aux carrefours jeunesse emploi, qui pourront mieux accompagner et soutenir les jeunes en plus grand nombre. Ils pourront, par exemple, mieux encadrer les jeunes qui entrent de plus en plus tôt sur le marché du travail.