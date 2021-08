La Bibliothèque municipale de Timmins se tourne vers la technologie

La Bibliothèque municipale de Timmins a annoncé mercredi le lancement d’une nouvelle application mobile pour ses lecteurs. L'application doit faciliter la consultation numérique des collections de la bibliothèque, la mise en attente d'articles, le prêt de contenu numérique et le renouvellement d'articles.

Les usagers pourront profiter d'une carte de bibliothèque virtuelle sur leur appareil qui pourra relier des comptes, gérer les cartes de leur famille et passer d'un compte à l'autre en toute simplicité.

Presque tout le monde se promène avec son cellulaire, alors ça va éviter la frustration d’une carte oubliée ou perdue , explique la directrice générale de la Bibliothèque municipale de Timmins, Carole-Anne Demers.

Mme Demers ajoute qu’ il y a aussi le service de Cantook qui est sous-utilisé, mais qui permet un accès à des livres numériques francophones. Seulement une vingtaine de bibliothèques en Ontario l’ont et l’emprunt est gratuit avec votre carte!

Le projet, entièrement financé par le budget de la bibliothèque, ne forcera aucune réduction du personnel.

Ce que permet l'application : Parcourir les collections physiques et numériques

Placer et gérer les réservations

Visualiser les emprunts et réservations

Télécharger des livres électroniques et audio, de la musique et des films à partir d'OverDrive/Libby et hoopla

Accéder aux ressources en ligne en tout moment

Utiliser un cellulaire comme carte de bibliothèque

Accéder aux calendriers des programmes

Sélectionner une interface française ou anglaise

Trouver les heures d'ouverture et les emplacements de la bibliothèque en un coup d'œil