Québec annoncera de nouvelles mesures sanitaires dans les jours à venir

À la sortie d'une rencontre avec le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, le premier ministre a rappelé que le Québec devait être prudent .

Comme ailleurs dans le monde, l'augmentation récente du nombre de cas est préoccupante , écrit-il.

À Trois-Rivières, la hausse des cas, qui inquiète fortement les autorités, a forcé deux bars et un restaurant à fermer temporairement leurs portes mardi. La ville compte actuellement le plus haut taux de cas actifs pour 100 000 habitants de la province, soit 75. La moyenne québécoise est établie à 14,7 cas actifs pour 100 000 habitants.

Le premier ministre réitère aussi qu' il est plus important que jamais d'aller chercher ses deux doses de vaccin . Mercredi, on comptait 5,02 millions de Québécois de 12 ans et plus qui étaient adéquatement vaccinés (67 %), et 1,24 million qui n'ont reçu qu'une première dose.

Le premier ministre François Legault a plusieurs fois répété que son objectif était de faire pleinement vacciner 75 % des Québécois admissibles d'ici septembre, une cible qui sera atteinte si la tendance se maintient. Cependant, certains groupes d'âge sont toujours à la traîne, alors que seulement 72 % des 18 à 29 ans et 74 % des 12 à 17 ans ont reçu une première dose.

Il est important d'obtenir un haut taux de vaccination dans les groupes d'âge visés par la campagne de vaccination afin d'atteindre une immunité collective qui protégera l'ensemble de la population, y compris les plus jeunes , a rappelé le communiqué.

La campagne de vaccination tire à sa fin

La livraison de doses du vaccin Pfizer cette semaine au Québec sera la dernière jusqu'à nouvel ordre, a annoncé mercredi le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec dans un communiqué de presse. Un total de 585 000 doses sera ainsi livré aux établissements de santé.

À partir de la semaine prochaine, les doses que recevra Québec seront conservées en réserve. La province indique disposer de suffisamment de doses pour terminer la vaccination de la population admissible d'ici le 31 août. Cette réserve permettra à Québec d'offrir deux doses de vaccin aux retardataires ou d'administrer une troisième dose dans certains cas particuliers, notamment pour les personnes à risque ou ayant reçu des injections de deux vaccins différents.

Actuellement, il y a plus de deux millions de doses en stock au Québec. Les surplus seront renvoyés à Ottawa pour notamment être redistribués dans d'autres pays.

La province assure avoir assez de fioles pour répondre à la demande. Si la situation épidémiologique évolue, il sera toujours possible de procéder à des commandes additionnelles auprès du gouvernement fédéral , précise le ministère.

Les centres de vaccination en entreprise commencent eux aussi à fermer leurs portes, au moment où la cadence ralentit. C'est le cas des cliniques temporaires de l'Aéroport de Montréal, de Cascades et de Rio Tinto Alcan.

Le dépistage ralentit à Montréal

Si le nombre de cas d'infection à la COVID-19 connaît une hausse, le dépistage, lui, est en baisse, s'inquiète David Kaiser, le chef médical en environnement urbain et en santé des populations à la Direction régionale de la santé publique de Montréal.

Il remarque que les gens attendent plus longtemps pour aller se faire dépister. Entre le début de leurs symptômes et leur test de dépistage, des délais de trois jours, voire plus, ont été relevés par le personnel du réseau de la santé.

Non seulement cela rend le travail de la santé publique plus ardu, mais cela augmente aussi le risque de transmission, juge-t-il.