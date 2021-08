Trécesson suspend la réfection de ses chemins municipaux

Une plainte citoyenne émise au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques a contraint la Municipalité à cesser ses opérations de concassage dans le banc de gravier du chemin du Lac-à-la-Truite.

Trécesson travaille actuellement avec ses partenaires pour obtenir les autorisations nécessaires afin de relancer les travaux rapidement, mais elle anticipe déjà des retards et des coûts additionnels qu’elle ne peut encore chiffrer.

À lire aussi : Trécesson procède à la réfection de ses 41 chemins municipaux

On s’est mis en équipe avec la MRC Abitibi et l’entrepreneur. La demande a été faite hier soir et on devrait recevoir le permis pour recommencer à concasser dans quelques jours. Mais l’entrepreneur a envoyé ses employés sur d’autres contrats. Est-ce qu’ils vont pouvoir revenir immédiatement? On ne le sait pas , souligne Chantal Poliquin, directrice générale de la Municipalité de Trécesson.

Traitement de surface en 2022?

La Municipalité assure que les travaux seront réalisés, mais plus à la date prévue du 30 août. Les délais pourraient d’ailleurs entraîner le report à l’an prochain du traitement de surface triple qui doit remplacer l’asphalte.

On était à quatre semaines de la fin, sauf que là, au moment où je vous parle, après une journée, je sais que j’ai déjà une semaine de retard qui a été ajoutée ce matin par un autre contracteur, et je m’attends à ravoir des téléphones d’ici vendredi et qu’on retarde entre quatre semaines et six semaines, ce qui met en jeu le traitement de surface pour cette année , fait valoir Mme Poliquin.

Trécesson investit 4 millions de dollars pour la réfection de ses 41 chemins municipaux cet été.