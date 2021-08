Selon la ministre de l’Éducation, Jeanie McLean, les élèves seront de retour à l'apprentissage en classe à temps plein, avec certaines mesures pour que nos écoles restent des environnements à faible risque .

La distanciation physique et le port du masque ne seront plus en vigueur dans les salles de classe.

Elles seront par contre obligatoires pour les élèves de 5 à 12 ans dans les parties communes comme les couloirs, ainsi que dans les autobus scolaires qui reprendront de service.

Des exceptions s'appliqueront aux élèves participant à des activités sportives ou qui boivent ou mangent.

Nous sommes convaincus que nous pouvons ramener les élèves en classe en toute sécurité au cours des prochaines semaines . Une citation de :Jeanie McLean, ministre de l’Éducation

Le médecin hygiéniste en chef du Yukon, Brendan Hanley, dit être conscient que le retour des enfants à l’école suscite des inquiétudes, comme c’était le cas l’an dernier . Cependant, explique-t-il, malgré la menace du variant delta, les enfants doivent retrouver un environnement aussi normal que possible pour garantir un apprentissage efficace, leur santé mentale et leur développement social.

Nous avons l’expérience et le vaccin, deux outils puissants que nous n’avions pas l’an dernier. Une citation de :Brendan Hanley, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Il n’y aura pas de vaccination obligatoire pour les élèves et le personnel. Brendan Hanley a affirmé que le taux de vaccination des jeunes progressait et que celui du personnel était élevé : Si on peut réussir sans une obligation, c’est toujours mieux de le faire sans des outils trop lourds.