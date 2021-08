RTC : une employée congédiée il y a 10 mois doit être réintégrée

Le jugement rendu le 14 juillet est sans équivoque. La partie patronale (le Réseau de transport de la Capitale) aurait eu intérêt à analyser plus à fond les faits tels qu'ils se sont produits . L'arbitre Côme Poulin ajoute que l'employeur n'a pas réussi à assumer complètement son fardeau de la preuve . Il annule le congédiement de l'employée et ordonne sa réintégration dans les 10 jours suivant sa décision.

La travailleuse fait partie des six employés qui ont été congédiés en septembre dernier à la suite d'une enquête interne du RTCRéseau de transport de la Capitale sur un groupe de chauffeurs qui ont participé à une chaîne de dons illégale. Pendant quelques mois, sur les lieux de travail, il y aura eu des activités frauduleuses, de la sollicitation et du recrutement notamment.

Toujours en septembre, 21 autres employés du RTCRéseau de transport de la Capitale ont reçu des sanctions qui vont d'un simple avis écrit à une suspension d'un mois.

Tous ces employés font partie d'un groupe appelé le Mouvement du présent . Il s'agit d'un système pyramidal, dont les profits des investisseurs reposent sur les mises de fonds des personnes recrutées.

La sanction était vraiment trop sévère , explique Gaétan Desnoyers, conseiller syndical de la FISA, qui représente la travailleuse.

La preuve a démontré que l'employée congédiée n'a pas sollicité ses collègues et elle n'a pas échangé des sommes d'argent au travail.

La répartitrice a participé au système de fraude, mais pas avec ses collègues du RTCRéseau de transport de la Capitale . Ses activités se déroulaient avec un autre groupe, en privé. Puisque sa participation n'avait rien à voir avec le RTCRéseau de transport de la Capitale , elle a d'abord refusé de donner des détails à l'enquêteur embauché par son employeur.

Ce refus a été perçu par le RTCRéseau de transport de la Capitale comme un bris définitif du lien de confiance. Devant l'imminence d'une sanction, elle a tout avoué, mais il était trop tard. Son employeur avait décidé de la limoger.

L'arbitre estime que cet argument ne tient pas la route . Il croit plutôt que la travailleuse a voulu protéger sa vie privée que l'employeur s'entêtait à ne pas respecter , est-il écrit dans le jugement.

L'arbitre finit par défaire chacune des accusations , se réjouit le conseiller syndical.

Ce que déplore par-dessus tout l'arbitre, c'est que les trois employés responsables d'avoir importé le système de fraude ont eu des sanctions moins importantes.

Un premier a remis sa démission durant l'enquête interne. Quant aux deux autres, comme ils ont collaboré à l'enquête, ils ont écopé d'un mois de suspension.

On a conservé à l'emploi des gens qui avaient posé des gestes criminels en important et en développant le Mouvement du présent dans l'entreprise et on a congédié la travailleuse qui, par respect pour son employeur, avait refusé de faire partie d'une pyramide comprenant du monde du RTCRéseau de transport de la Capitale .

Une citation de :extrait du jugement de l'arbitre Côme Poulin