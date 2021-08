L’Atelier Apothicaire investit 150 000 $ pour son expansion

La boutique régionale l'Atelier Apothicaire, spécialisée dans la détente et le bien-être, déménage à la Place du Royaume et ouvre une seconde succursale sur la rue Racine à Chicoutimi.

Les deux jeunes propriétaires ont annoncé un investissement de 150 000 $ qui permettra entre autres d'ouvrir cet automne une boutique-atelier au 327 Racine Est. Cet investissement amènera la création de cinq emplois.

Selon Alexandre Tremblay, copropriétaire, la boutique sera faite à partir de conteneurs industriels, une première dans la région. Les promoteurs du projet sont la Cie des 21 et R. Gagnon Construction & fils.

« Nous allons être le premier commerce à faire ça dans la région. De plus, c’est écoresponsable et ça ajoute tellement un plus à notre belle région. On redonne aussi vie au bâtiment. Jacques Lacroix a été en affaires pendant 50 ans et c’est un honneur de pouvoir s’installer dans les anciens locaux de cet homme d’affaires! », lance Alexandre Tremblay.

La nouvelle succursale de l'Atelier Apothicaire à Chicoutimi sera réalisée à partir de conteneurs industriels. Photo : Cie des 21

L'Atelier Apothicaire continuera de se spécialiser dans les bombes de bain, avec plus de 60 fragrances. En plus des produits de détente, un café sera aussi sur place, en collaboration avec le microtorréfacteur Arvida Roasting. L’atelier-boutique regroupera aussi un centre de massothérapie opéré par l’entreprise Massange.

« C'était notre rêve d'être entrepreneurs, alors là d'ouvrir une seconde boutique et d'agrandir la maison-mère, on est vraiment fiers. »

Alexandre Tremblay et Marc-André Charette sont propriétaire de l'entreprise L'Atelier apothicaire. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Quant à la boutique qui était située sur le chemin de la réserve, elle déménagera à la Place du Royaume le 14 août.