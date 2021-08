Les agents frontaliers en grève partout au Canada dès vendredi

Les agents frontaliers seront en grève partout au Canada dès vendredi, annoncent leurs syndicats qui prévoient de longues files d'attente et d’importants retards pour les voyageurs et transporteurs commerciaux qui entrent au pays.

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des Douanes et de l’Immigration (SDI) ont présenté un avis de débrayage au gouvernement mardi. Sans contrat de travail depuis plus de trois ans, ils accusent Ottawa d'avoir quitté la table des négociations.

Des moyens de pression seront tenus dans tous les aéroports canadiens, aux postes frontaliers terrestres, aux points d’entrée commerciaux, aux établissements postaux et à l’administration centrale, note le syndicat dans un communiqué.

Ces démarches risquent d’entraîner d’importantes perturbations aux chaînes d’approvisionnement et au plan de réouverture des frontières aux voyageurs américains, prévues le 9 août , reconnaît-il.

Ce n’est vraiment pas ce qu’on espérait, mais on a épuisé tous nos recours pour conclure une entente juste et équitable avec le gouvernement , affirme Chris Aylward, président national de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada .

L'avis de grève survient quelques jours avant la réouverture prévue de la frontière canado-américaine. Photo : La Presse canadienne / Rob Gurdebeke

Sans contrat de travail depuis 3 ans

Les membres de l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada et du SDISyndicat des Douanes et de l’Immigration réclament de meilleures protections contre le climat de travail toxique à l’Agence ainsi que la parité avec les autres organismes d’application de la loi au Canada.

Devant le refus de l’Agence et du Conseil du Trésor d’aborder ces grands enjeux à la table de négociation, le syndicat a déclaré l’impasse en décembre, et une commission de l’intérêt public a été établie pour étudier la question , plaident-ils.

Les deux parties doivent reprendre les pourparlers mercredi, mais la grève du zèle commencera à 6 h (heure de l’Est) si une nouvelle entente n’est pas conclue.

Le Conseil du Trésor n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.