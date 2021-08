On veut notre place, on veut notre place , scandent sous les huées des femmes rassemblées devant une taverne le 18 janvier 1969.

Ces images filmées à Montréal pour un reportage de nouvelles traduisent bien les revendications qui ont mené à l’ouverture des tavernes aux femmes.

Reportage, 18 janvier 1969

No second class citizenship for women , exprime une manifestante à l’aide de sa pancarte.

We demand a royal commission on the rites (sic) of men! , peut-on lire sur une autre, faisant référence à la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme qui est en cours.

À l’intérieur de la taverne, un contestataire affiche bien en vue son message : Nous voulons les femmes. À bas les misogynes .

Son opinion ne rejoint toutefois pas celle de tous les hommes présents.

Il y a 747 places à Montréal où tu peux amener des femmes , soutient l’un d’eux. Amène-les! Ne les amène pas dans une taverne, c'est un sanctuaire pour hommes!

Reportage, juin 1971

Cette autre archive tirée des nouvelles nous montre un groupe de femmes qui se fait expulser d’une taverne après avoir pu y boire un verre de bière.

Certains clients les encouragent à tenir tête aux policiers. Tenez-vous! , L'union fait la force! peut-on entendre sur ces images filmées en juin 1971.

Les policiers parviennent néanmoins à les saisir pour les chasser sans ménagement et les embarquer dans le fourgon cellulaire stationné à l’entrée de la taverne.

Des scènes comme celles-là se répéteront à de nombreuses reprises au cours des années 70.

La Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques qui interdit l’accès des femmes aux tavernes du Québec ne sera abrogée qu’en 1979.

Reportage, 28 septembre 1978

Une taverne, c'est une taverne! Une citation de :Un client de taverne

En septembre 1978, à la veille de la modification de cette loi, des clients de taverne sont interrogés pour un reportage.

Si c'est appelé à disparaître, je vais rester chez nous , déclare un client qui ne se voit pas partager ce lieu avec des femmes.

Moi ça ne me dérange pas pantoute! Une brasserie ou une taverne, je bois dans les deux , affirme un amateur de bière.

Il me semble qu’un homme devrait pouvoir aller où ce qu'il veut? Être libre de ne pas toujours avoir des femmes dans la place , défend un autre.

Des habitués de la taverne expliquent fréquenter cet endroit pour pouvoir prendre un verre tranquille. Quand il y a une chicane à la maison et que tu ne penses pas pouvoir résoudre le problème, tu viens ici , donne en exemple l’un d’eux.

Qu'ils ouvrent des tavernes pour les femmes! , propose un client lorsque le journaliste lui expose que cette interdiction est discriminatoire pour la gent féminine.

Est-ce que les femmes ont toujours besoin de faire exactement ce que les hommes font pour se sentir plus femmes? Une citation de :Un client de taverne

Femme d'aujourd'hui, 18 octobre 1973

Mais que se passe-t-il donc dans une taverne?

À l’émission Femme d’aujourd’hui du 18 octobre 1973, la journaliste Olga de Biencourt s’entretient avec Paul Galarneau, serveur dans une taverne depuis 34 ans.

Le commis de bar défend ce lieu de rencontre où les hommes peuvent s’exprimer et se défouler en l’absence de femmes.

Ils discutent de mille et une choses. Ils parlent de tout et de rien. Ce n’est pas difficile à expliquer , expose-t-il.

Ça leur donne une chance de parler contre leur femme ou contre leur amie , ajoute le serveur. Et puis il n'y a pas de femmes qui peuvent les entendre.

C'est à peu près la seule place, une taverne, qu'un homme peut se retrouver avec des amis sans se faire badrer par Jeannine ou Jeannette ou Pierrette. Une citation de :Le serveur Paul Galarneau

Le temps passé à la taverne peut rendre certains ménages malheureux, admet Paul Galarneau. Certains hommes boivent trop et peuvent y engloutir leur paye.

Le serveur d’expérience qui connaît bien sa clientèle agit alors parfois comme médiateur.

On ne parle d’ailleurs pas de politique dans la taverne de Paul Galarneau. Ce n’est pas un cirque, c'est une taverne , soutient-il.

Paul Galarneau accepte tout de même que ses clients se disputent un peu et se tirent la pipe.

Ce qui fait le piquant des tavernes, c'est les arguments. Pas d'arguments, c'est ennuyant à mort! Une citation de :Le serveur Paul Galarneau

Après 1981, la taverne Toe Blake s'est prévalue de son droit de demeurer interdite aux femmes. Photo : Radio-Canada

Jugée discriminatoire, la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques est modifiée par le gouvernement québécois en 1979.

À partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 22 juillet 1981, les tavernes ont l'obligation d'ouvrir leurs portes aux femmes.

Une exception existe toutefois pour les tavernes établies avant 1979 et qui peuvent se prévaloir de leur droit acquis.

Ouverte en 1953, la taverne Toe Blake à Montréal maintiendra notamment son accès réservé aux hommes jusqu’à sa fermeture, en 1983.