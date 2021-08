COVID-19 : quatre cas de plus en Outaouais, cinq à Ottawa, aucun dans l'est ontarien

Quatre nouveaux cas de COVID-19 sont recensés en Outaouais, mercredi, cinq du côté d'Ottawa et aucun dans l'est ontarien. D’un côté comme de l’autre de la rivière des Outaouais, le nombre de cas actifs demeure plutôt stable, selon les plus récentes mises à jour des autorités sanitaires.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte 17 cas actifs, soit un de moins que la veille. Personne n’est hospitalisé en raison de la COVID-19, indique-t-on.

Depuis le début de la pandémie, 12 615 cas de COVID-19 ont été comptabilisés en Outaouais. Au total, 215 personnes ont perdu la vie en raison de la maladie.

Aucun nouveau décès ne s’est ajouté, dans la région, depuis plus d’un mois.

Ottawa revoit ses chiffres

À Ottawa, le bilan des morts se maintient à 593 depuis le 15 juillet.

Santé publique Ottawa (SPO) fait état, mercredi, de 43 cas actifs dans la capitale fédérale, soit un de plus que la veille. À l’instar de l’Outaouais, aucune hospitalisation due au coronavirus n’est recensée.

Par ailleurs, après révision de données, SPOSanté publique Ottawa a retranché plusieurs cas qui avaient été comptabilisés au total cumulatif des infections au coronavirus survenues depuis le début de la pandémie. Ainsi, un retranchement de sept cas fait en sorte que ce sont 27 821 personnes, plutôt que 27 828, qui ont contracté la maladie depuis le printemps 2020.

Certains cas ont été retirés du tableau de bord, car il a été déterminé que les personnes n'habitaient pas dans la ville d'Ottawa. Ainsi, le nombre cumulatif de cas de SPOSanté publique Ottawa a diminué depuis le rapport précédent , explique SPOSanté publique Ottawa par courriel.

Aucun nouveau cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, aucun nouveau n'est rapporté mercredi. Le bilan reste de 4749 cas recensés depuis le début de la pandémie.

Selon le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), quatre cas sont toujours considérés actifs sur le territoire.

L'est ontarien n'enregistre aucune hospitalisation ni aucun décès supplémentaire lié à la COVID-19. Jusqu'ici 111 personnes ont succombé au virus dans l'est ontarien.

Dans l’ensemble de l’Ontario, on rapporte 139 nouveaux cas de COVID-19 et 11 décès. Or, sept de ces décès signalés mercredi sont survenus entre le mois de décembre 2020 et février 2021, a précisé le ministère de la Santé.