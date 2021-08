Aucune dépouille trouvée près de l’ancien pensionnat pour Autochtones de Shubenacadie

La communauté a souligné que les chercheurs ont découvert des preuves que des gens avaient été inhumés à cet endroit, mais au moins 100 ans avant l’ouverture du pensionnat. Ces défunts seraient plutôt des personnes liées à celles qui étaient propriétaires de ces terres auparavant.

Exploité par l'archidiocèse d'Halifax de l'Église catholique romaine, le pensionnat pour enfants autochtones à Shubenacadie a existé de 1929 à 1967. Il s'agissait du seul pensionnat du genre dans les Maritimes. Des enfants des trois provinces maritimes et du Québec y ont été emmenés.

Le bâtiment a brûlé dans les années qui ont suivi sa fermeture. Une usine de produits en plastique se trouve aujourd’hui à l’endroit où il se situait.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a identifié 16 enfants qui sont décédés lorsqu’ils étaient à ce pensionnat.

Le pensionnat pour enfants autochtones de Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse, a été ouvert de 1929 à 1967. Photo : CBC

Les recherches à Shubenacadie avaient été entreprises après la découverte, en mai, des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Les fouilles à Shubenacadie ont été dirigées par l’archéologue Jonathan Fowler, de l’Université Saint Mary’s, et Roger Lewis, un ethnologue et conservateur du Musée de la Nouvelle-Écosse qui est lui-même membre de la communauté de Sipekne’katik et survivant de ce pensionnat.

Des chercheurs sur les lieux en juin 2021. Photo : Radio-Canada / Brooklyn Currie

Ils ont eu recours à diverses techniques, comme l’induction électromagnétique, le radar à pénétration de sol et la télédétection par laser, qui permet de déterminer les zones où le sol a été perturbé par l’activité humaine.

Ils ont étudié des cartes historiques du secteur et accompagné leurs recherches d’archives documentant l’inhumation de Sarah et James Ellis, des immigrants irlandais ayant vécu à cet endroit à la fin du 18e siècle.

Dans un communiqué, le chef de la Première Nation de Sipekne’katik, Mike Sack, dit que des recherches supplémentaires seraient organisées si des informations faisant croire à la présence de dépouilles d’enfants autochtones étaient signalées à la communauté.