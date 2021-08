Nouvelle étape vers un monument du chef Peguis à l’Assemblée législative du Manitoba

Le ministre de la Réconciliation avec les Autochtones et des Relations avec le Nord, Alan Lagimodière, a confirmé l’octroi de cette somme mercredi matin en conférence de presse.

Ce projet est prévu depuis quatre ans. Il est mené en grande partie par le Comité de commémoration du 200e anniversaire du traité Peguis-Selkirk, signé en 1817.

Le monument a pour but de faire la promotion de la réconciliation entre les Premières Nations et les non-Autochtones. Il rappellera l’esprit de partage, de coopération et de réconciliation entre le chef Peguis, les chefs alliés et Lord Selkik. Le chef Peguis était un pacificateur et un lien entre lord Selkirk et ses colons , a expliqué le ministre Lagimodière.

L’idée d’ériger une telle statue, a-t-il rappelé, a été soulevée dans le discours du trône en 2020, au début du second mandat des progressistes-conservateurs.

Ce sera le premier monument à souligner l'apport des peuples autochtones à la construction du Manitoba sur le terrain de l'Assemblée législative.

Une inscription honorera les cinq chefs signataires du traité Peguis-Selkirk.

Appel aux artistes et aux architectes

Le Comité de commémoration du 200e anniversaire du traité Peguis-Selkirk lance une compétition nationale pour la conception du monument.

M. Lagimodière indique que les personnes intéressées ont jusqu’au 31 octobre pour manifester leur intérêt envers le projet.

Sur son site Internet, le Comité invite les particuliers, des artistes en art visuel, des architectes ou autres professionnels du design à présenter un portfolio.

Alan Lagimodière, ministre de la Réconciliation avec les Autochtones et des Relations avec le Nord Photo : Assemblée législative du Manitoba

Sans vouloir donner une idée du concept à privilégier, M. Lagimodière vante la qualité des artistes manitobains.

Ce sera intéressant de voir comment les artistes vont honorer ce pan de l’histoire. […] [À Lower Fort Garry,] il y a une belle murale avec beaucoup de détails pour illustrer la signature du Traité no 1. On a des artistes formidables et je suis excité de voir ce qu’ils proposeront , a lancé M. Lagimodière en conférence de presse.

Le Comité fera le choix du concept retenu, mais le ministre espère que les Manitobains pourront admirer tous les projets proposés.

Pour l’instant, aucun échancier n'a été fixé pour l'installation de la statue.