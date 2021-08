La politique, l’autre arène des athlètes olympiques

Malgré les efforts du Comité international olympique (CIO) pour garder les questions politiques brûlantes loin des Jeux, rares sont les olympiades dans l’Histoire où des athlètes n’ont pas affiché d’une manière ou d’une autre leurs convictions politiques. Les Jeux de Tokyo n’y échappent pas, et la tendance ne semble pas près de s'arrêter en vue des prochains événements olympiques.

Avant même le début des Jeux le mois dernier, les gestes politiques posés par des athlètes étaient un sujet litigieux. Le CIOComité international olympique a réitéré deux fois plutôt qu'une dans l'année ayant précédé l'ouverture des compétitions à Tokyo que les participants ne pourraient pas afficher leurs convictions politiques.

Devant la pression croissante pour assouplir sa désormais célèbre règle 50.2 – qui stipule qu' aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique – le Comité a changé son fusil d'épaule à trois semaines des Jeux.

L'organisation a finalement décidé de permettre aux athlètes de poser les gestes qu'ils veulent avant les épreuves, mais pas pendant la remise des médailles.

Le président du CIO, Thomas Bach Photo : Getty Images / Pool

Le début de la deuxième semaine de compétitions à Tokyo a d'ailleurs été riche en gestes politiques de la part d'athlètes.

Lundi, les yeux du monde étaient rivés sur la sprinteuse bélarusse Krystsina Tsimanouskaya, mais pas pour ses performances sur la piste.

La jeune femme de 24 ans a vivement critiqué sa fédération olympique nationale, ce qui lui a valu d’être menacée d’un retour forcé dans son pays. Craignant la persécution du régime d’Alexandre Loukachenko – souvent décrit comme le dernier dictateur d’Europe –, elle a finalement obtenu un visa humanitaire en Pologne. Cet épisode a remis à l'avant-plan la politisation des athlètes.

Krystsina Tsimanouskaya s'est retrouvée au cœur d'une saga politique après avoir critiqué la fédération olympique de la Biélorussie. Se sentant menacée, elle a obtenu l'asile en Pologne. Photo : Associated Press / Koji Sasahara

Le même jour, après avoir reçu sa médaille d’argent et une fois les hymnes nationaux interprétés, la lanceuse de poids américaine Raven Saunders y est allée de sa propre manifestation politique. L’athlète ouvertement homosexuelle a tenu ses bras en forme de X au-dessus de sa tête pour symboliser l’intersection où se rencontrent toutes les personnes opprimées , a-t-elle indiqué à l’Associated Press après coup.

Les cyclistes chinoises Bao Shanju et Zhong Tianshi ont elles aussi évoqué la politique sur le podium en arborant des épinglettes à l’effigie de Mao Zedong lorsqu’elles ont accepté leur médaille d’or.

Les cyclistes chinoises Bao Shanju et Zhong Tianshi portaient des épinglettes à l'image de Mao Zedong, ce qui pourrait enfreindre les règles du CIO sur les gestes politiques sur le podium. Photo : Reuters / Matthew Childs

Des gestes à saveur politique étaient survenus dès le début des Jeux de Tokyo. Pour dénoncer le racisme, les joueuses de soccer du Royaume-Uni, du Chili, des États-Unis et de la Suède ont toutes mis un genou au sol à l’ouverture de leurs matchs respectifs.

Les Australiennes, quant à elles, ont pris une photo en déployant le drapeau des peuples aborigènes de l’Australie au début du tournoi, juste avant d’entamer leur match contre les Néo-Zélandaises, qui ont elles aussi mis un genou au sol.

Les joueuses de soccer australiennes ont démontré leur solidarité avec les peuples autochtones d'Australie en posant avec le drapeau aborigène. Photo : Reuters / Edgar Su

Dans les jours qui ont suivi, des athlètes de rugby à sept, de hockey sur gazon ainsi que d'autres équipes de soccer féminin, y compris celle du Canada, ont imité ce geste désormais lourd de symbolisme.

Les joueuses de soccer chiliennes et canadiennes font partie des nombreux athlètes qui ont posé un genou au sol de manière symbolique avant le début de leur match. Photo : Reuters / Kim Hong-Ji

Une tradition moderne

Maintenant plus que jamais, les athlètes n’hésitent pas à profiter de leur tribune pour faire passer des messages politiques. C’est vrai lors de championnats du monde ou de matchs dans les ligues professionnelles, mais c’est encore plus frappant sur la plus grande scène sportive du monde, selon le spécialiste de la géopolitique du sport Yann Roche.

Il y a une prise de conscience chez les athlètes qui est bien plus grande que dans les années 60, 80, même jusqu’au tournant des années 2000 , explique le chercheur en résidence à la Chaire Raoul-Dandurand de l’ UQAMUniversité du Québec à Montréal .

L'escrimeur Race Imboden s'agenouille pendant l'hymne national américain aux Jeux panaméricains, à Lima, en 2019, en signe de protestation. Photo : Getty Images / Leonardo Fernandez

Les Jeux n'ont pas toujours été une plateforme avec une grande visibilité pour les athlètes et leurs revendications, rappelle cependant Pierre Dufault, un ancien journaliste qui a couvert une douzaine de Jeux olympiques. Il aura fallu attendre ceux de Berlin, en 1936, pour que l'événement devienne une véritable scène internationale.

On a même produit des images de ces Jeux-là […] dans les salles paroissiales, les cinémas où on pouvait réunir des centaines de personnes pour voir en direct ce qu’il se passait dans le grand stade , souligne-t-il. Les historiens disent que c’est là que les Jeux ont vraiment frappé l’imagination de la planète.

Les victoires retentissantes de Jesse Owens, un athlète afro-américain, contre des athlètes allemands, lors de ces Jeux tenus sous le régime nazi d'Adolf Hitler, ont aussi contribué à créer un engouement pour les Olympiques, note-t-il.

Jesse Owens lors de sa victoire au 100 m aux Jeux olympiques de Berlin, en 1936. Photo : Getty Images / Keystone

Le CIOComité international olympique a longtemps voulu s’assurer que les compétitions demeurent le plus apolitiques possible, comme le démontre l'article 50.2 de la Charte olympique mentionné plus haut.

Mais historiquement, les athlètes ont bien souvent fait fi de la volonté du CIOComité international olympique . L’histoire olympique regorge de gestes politiques.

En les bannissant des Jeux et du village olympique, le CIOComité international olympique a voulu faire de Tommie Smith et de John Carlos, sans doute les plus célèbres contestataires olympiques, des exemples, croit M. Roche.

En tapant aussi fort en 1968, le CIOComité international olympique s’est beaucoup arrangé pour faire taire les athlètes. Une citation de :Yann Roche, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM

Ensuite, les règles interdisant ces démonstrations ont été mises en place et ont été très étendues. Autrement dit, les athlètes n'avaient aucune possibilité , renchérit Jean-Loup Chappelet, professeur émérite en management public à l’Université de Lausanne.

La règle 50 n’a toutefois pas pour seul but de limiter l'expression d'opinions politiques, fait-il remarquer. La raison d’être de cette disposition est aussi commerciale.

Le CIOComité international olympique veut éviter que cette liberté d’expression sur le podium, au moment où les athlètes sont les plus médiatisés, affecte la commercialisation des Jeux et les sponsors des Jeux , indique-t-il en rappelant que la clause 50.1 a trait à l'affichage de publicités sur les lieux de compétitions.

Un vent de changement

Même s’il a dit au début de 2020 que les Jeux olympiques ne devraient jamais être une plateforme pour faire avancer des causes politiques ou toute autre cause potentiellement conflictuelle , le président du CIOComité international olympique , Thomas Bach, et son organisation ont finalement fait certains compromis.

Le CIOComité international olympique s’est rendu compte qu’il pouvait y avoir une contradiction entre sa règle 50, beaucoup trop stricte à l’époque, et tout simplement le droit de parole, le droit de s'exprimer qui est un droit fondamental de l’Homme. Une citation de :Jean-Loup Chappelet, professeur émérite en management public à l’Université de Lausanne

C’est sans doute aussi une réponse au raz-de-marée de conscientisation qui a suivi la mort de l'Afro-Américain George Floyd aux États-Unis et qui n’a pas épargné le monde du sport, selon M. Roche.

Si le CIOComité international olympique ne voulait pas permettre les gestes politiques de la part des athlètes, c'est entre autres parce que les Jeux, c’est notre seul moyen d’accomplir notre mission, de réunir le monde dans une compétition harmonieuse , avait aussi fait valoir Thomas Bach l’an dernier.

Or, les gestes politiques et la mission d’harmonie des Jeux sont loin d’être des concepts mutuellement exclusifs ou contradictoires.

Au contraire, il y a certains messages politiques qui peuvent être rassembleurs, des messages plutôt de valeur humaine qui, normalement, font partie de l'olympisme. Une citation de :Yann Roche, chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM

Le grand écart du CIO Comité international olympique

Les Jeux de Pékin vont déjà l'objet de vifs débats. Photo : Getty Images / Lintao Zhang

La dissonance existe aussi chez le Comité lui-même. D'une part, il tente d’encadrer les prises de position politique des athlètes lors des Jeux pour préserver le côté neutre des Jeux olympiques par rapport à différents régimes politiques , comme l’explique M. Chappelet. Mais d'autre part, les Olympiques ont toujours été une affaire hautement géopolitique.

Le CIOComité international olympique est d’ailleurs comme une espèce d’ ONUOrganisation des Nations unies du sport , illustre par exemple M. Roche. L’organisation sportive mondiale se retrouve aujourd’hui à faire la split , indique-t-il, car elle est déchirée entre deux voies sur lesquelles elle s’est engagée.

L’ouverture accordée aux athlètes pour s’exprimer lors des Jeux pourrait difficilement se refermer. Le CIOComité international olympique ne peut pas vraiment reculer par rapport à ce qu’il aurait cédé , note M. Roche. L’ampleur d’un message véhiculé par des athlètes actuellement est plus grande que ça ne l'a jamais été. Il n’y a pas de raison que ce soit freiné.

Or, à l’opposé, la sélection des villes hôtes des Jeux est de plus en plus une source de polémique.

Les controverses autour des Jeux ne favorisent pas les candidatures. Elles font hésiter beaucoup de villes et de maires à porter leur ville candidate. Une citation de :Jean-Loup Chappelet, professeur émérite en management public à l’Université de Lausanne

Quand vous aviez jadis au moins sept villes qui se présentaient pour les Jeux d’été et cinq pour les Jeux d’hiver, aujourd’hui, il n’y en a plus , fait remarquer Pierre Dufault, en ajoutant que les olympiades de 2032 ont été accordées à Brisbane par défaut, car elle était la seule en lice.

Brisbane succédera à Los Angeles en tant que ville hôtesse des Jeux olympiques d'été. Photo : Getty Images / Albert Perez

Cette tendance peut donc favoriser l’attribution des Jeux à des pays plus ou moins autoritaires, même des fois très autoritaires, parce que ça va être un des rares endroits où la population n’aura pas son mot à dire parce que c’est trop cher , croit Yann Roche.

D’ailleurs, les condamnations internationales et les appels au boycottage n’ont cessé de se multiplier dans les derniers mois à l’approche des Olympiques d’hiver de Pékin en 2022, en raison du génocide allégué des Ouïgours et de la répression à Hong Kong. La mise à jour de la règle 50, présentée début juillet, ne fait pas référence aux Jeux de Pékin, seulement à ceux de Tokyo.

Après Tokyo 2020-2021, on va parler tout de suite de Pékin 2022 parce que c’est six mois plus tard , souligne M. Chappelet. Vous risquez d’avoir des combats sans fin entre deux côtés, en quelque sorte, au détriment de la compétition sportive , prédit-il.

Avec les informations de l’Associated Press et de Reuters