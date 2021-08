Pas de lecteurs de CO2 avant la mi-décembre dans des milliers de classes au Québec

Dans les 400 pages de documents d'appel d'offres, il est écrit que les fournisseurs retenus devront respecter quatre vagues de livraison, afin de fournir les 90 000 lecteurs de CO2 aux écoles.

Québec leur donne 15, 45, 75 et 105 jours à partir de la réception de la commande pour paramétriser [sic], identifier et livrer un minimum de 25 % des lecteurs .

Le début du mandat étant fixé au 3 septembre, voici les échéances de livraison :

Puisque les vacances de Noël commencent le soir du 17 décembre, les occupants de 25 % des classes ne verront pas les lecteurs avant le retour en janvier 2022.

L’objectif du Ministère est que les lecteurs soient installés dans toutes les classes du réseau, le plus vite possible, d’ici la fin décembre 2021 , indique la porte-parole du ministère de l'Éducation du Québec, Esther Chouinard.

Informés par Radio-Canada, les syndicats d'enseignants et d'employés de l'éducation sont très déçus. Ils rappellent que l'importance de la ventilation est soulevée depuis l'automne 2020.

Dans le « Plan pour la rentrée 2021 », publié notamment sur la page Facebook du premier ministre François Legault, il est indiqué que les écoles seront bien préparées avec notamment un détecteur de CO2 dans toutes les classes .

Malheureusement, depuis le début, c'est un fiasco la qualité de l'air dans les écoles , déplore le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Éric Gingras.

C’est clairement inacceptable , réagit le président de la Fédération autonome de l'enseignement ( FAEFédération autonome de l'enseignement ), Sylvain Mallette. Il rappelle que le gouvernement juge la quatrième vague inévitable au Québec .

Le variant n’attendra pas les vagues de livraison. On le sait, le Delta est beaucoup plus contagieux. [...] On va réunir des milliers d’individus dans des espaces clos et on va dire : "Ne vous inquiétez pas, ça arrivera quand ça arrivera". Voyons donc.

Une citation de :Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE)