La Saskatchewan, la province au plus grand risque de feux de forêt au pays

Selon une carte créée par Ressources naturelles Canada, la Saskatchewan a la plus grande superficie qui présente un risque « extrême » d’incendie au Canada.

En date de mercredi, le sud et le centre de la Saskatchewan présentent un tel risque.

Il y a un nombre total de 129 feux actifs à travers la province.

L'Agence de sécurité publique de la Saskatchewan affirme que des équipes essayent actuellement de combattre 17 feux de forêt qui ne sont pas encore contenus.

Un représentant de la Croix-Rouge en Saskatchewan explique aussi qu'en date de mardi quelque 150 évacuations médicales avaient été effectuées à La Ronge et à Prince Albert durant la fin de semaine en raison de la fumée.

La fumée des feux des Prairies et de la Colombie-Britannique fait en sorte que la qualité de l’air reste toujours très inquiétante dans plusieurs municipalités de la province, notamment à Regina, à Yorkton et à Humboldt. Environnement Canada ajoute que, mercredi matin, la région centrale de la Saskatchewan était particulièrement touchée.

Quelques communautés ont de surcroît vécu des températures très élevées. Celles de Hudson Bay, de Wynyard et de Last Mountain ont notamment enregistré le mois de juillet le plus chaud de leur histoire, selon Weatherlogics.

