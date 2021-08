Le batteur de The Offspring absent sur scène, car il refuse de se faire vacciner

Radio-Canada

Pete Parada, batteur de The Offspring depuis 2007, a affirmé sur Instagram que son refus de se faire vacciner contre la COVID-19 en raison de son « historique médical personnel » l’a mis en retrait du groupe de punk californien.

Comme je ne suis pas en mesure de me conformer à ce qui ressemble de plus en plus à un prérequis de l’industrie, il a été décidé qu’il n’était pas sécuritaire que je sois dans l’entourage du groupe, en studio et en tournée... , a affirmé le musicien de 48 ans sur Instagram. Pete Parada est le batteur du groupe de punk californien depuis 2007. Photo : Getty Images / Corey Perrine Invoquant un avis médical, Parada a affirmé qu’il ne pouvait être vacciné pour le moment. Il a ajouté avoir été atteint d’une forme modérée de la COVID-19 l’an dernier et avoir été touché par le syndrome de Guillain-Barré quand il était enfant. Ce syndrome peut être survenir à la suite d’une infection, ou, plus rarement, après une vaccination ou une opération chirurgicale. Il y a d’innombrables personnes comme moi pour qui ces vaccins représentent un plus grand risque que le virus , a-t-il expliqué, tout en affirmant qu’il n’avait aucun sentiment négatif envers le reste du groupe. Je ne crois pas que ce soit éthique ou avisé que ceux et celles qui ont le plus de pouvoir (les gouvernements, les entreprises, les employeurs) dictent des procédures médicales aux personnes qui ont le moins de pouvoir , a-t-il conclu. Pas de réaction officielle de The Offspring The Offspring n’a pas commenté la sortie publique de son batteur et n’a fait aucune annonce officielle. Pete Parada s’est joint à The Offspring en 2007 en remplacement d’Atom Willard, qui était le batteur du groupe depuis 2003. Parada a participé aux trois derniers albums studio du groupe. Après Ron Welty, il est le batteur qui a passé le plus de temps avec le groupe, soit 14 ans. À lire aussi : Comment durer dans le temps, selon The Offspring

