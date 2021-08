Nouvelle défaite du gouvernement ontarien sur les frais afférents des étudiants

Le gouvernement Ford a perdu son appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, qui confirme le jugement d'un tribunal inférieur au sujet des frais accessoires d'étudiants liés à des services que les conservateurs estimaient non essentiels. La cause avait été portée devant la Cour divisionnaire par la Fédération canadienne des étudiants et celle de l'Université York, qui contestaient la légalité d'une mesure de la province à ce sujet.