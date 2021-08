2 autres cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

On compte désormais 13 cas actifs répartis sur le territoire régional. Ils se trouvent plus précisément dans les trois arrondissements de Saguenay et dans le secteur de Maria-Chapdelaine dans le nord du Lac-Saint-Jean.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) ne rapporte toujours aucune hospitalisation en lien avec le coronavirus dans ses établissements.

Au total, 11 042 citoyens de la région ont été infectés par la COVID-19 depuis mars 2020.

Au Québec, 184 nouveaux cas de coronavirus sont rapportés par la santé publique.