Un feu de forêt force l’évacuation de la Première Nation de Tataskweyak au Manitoba

Une centaine de personnes ont été transportées par autobus jusqu’à Thompson, mardi, avant de s’envoler pour Winnipeg.

La Croix-Rouge canadienne aide à l’évacuation de cette communauté aussi connue comme celle de Split Lake, et située à plus de 700 kilomètres au nord-est de Winnipeg, entre Churchill et Thompson.

L’organisme s'occupe en priorité des individus dont l’état de santé est le plus préoccupant. Les évacués logent à l’hôtel.

Nous ne savons pas combien de temps cette opération va durer. La Croix-Rouge a été mandatée pour soutenir l’évacuation, ce qui comprend le transport hors de la communauté, l’hébergement, la nourriture et d’autres tâches , indique Jason Small, un porte-parole de la Croix-Rouge par courriel.

La Première Nation de Tataskweyak a avisé ses membres lundi soir via les réseaux sociaux de se préparer à évacuer rapidement si la situation le nécessitait .

Selon la Première Nation, l’incendie se trouve près de l’autoroute 280. Il mettrait en danger la ligne électrique qui alimente le barrage de Keeyask à proximité. La province a fermé l’autoroute entre Split Lake et Gillam.

Le plus récent bilan des feux de forêt au Manitoba en recense 159 actifs, dont 89 dans le nord de la province.