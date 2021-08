Les autorités font le point sur les armes à feu à Montréal

Les coups de feu à Montréal doivent cesser immédiatement, appellent les autorités provinciale, municipale et judiciaires, qui ont convié les médias à une importante conférence de presse mercredi matin à 11 h devant l'hôtel de ville de la métropole.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, font le point à la suite d'une récente fusillade à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles qui a fait trois morts et soulevé de vives inquiétudes dans cet arrondissement de l'est de l'île.

Valérie Plante et Geneviève Guilbault sont accompagnées de la directrice générale de la Sûreté du Québec (SQ), Johanne Beausoleil, et du directeur général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Sylvain Caron.

Cet événement-là, même pour les policiers, nous a grandement interpellés. C'est inacceptable. On a traversé les bornes , a répété David Shane, inspecteur et porte-parole pour le SPVMService de police de la Ville de Montréal , en entrevue mercredi à Tout un matin.

Invitée elle aussi en entrevue ce matin, Valérie Plante a déclaré qu'il sera question, lors du point de presse, de faire l'état de la situation et de présenter des pistes de solutions.

Montréal est une ville sécuritaire. Il ne faut pas lésiner sur les moyens et se mettre la tête dans le sable. Non, il y a de la violence, ce n'est pas un cas isolé et il faut s'y attaquer , a-t-elle déclaré.

Mme Plante a également évoqué l'épineuse question du contrôle des armes à feu, alors que le gouvernement Trudeau a interdit l'hiver dernier les armes d'assaut, sans toutefois légiférer contre les armes de poing.

Les armes n'ont pas de frontières, il faut absolument qu'il y ait une loi qui interdise les armes de poing , a-t-elle lancé.

Les fusillades et échanges de tirs se multiplient sur le territoire de la métropole depuis le début de l'été et les intervenants se disent à bout de souffle.

C'est un phénomène qui se répète et un phénomène sur lequel on doit agir immédiatement , selon un professeur de géographie et d'urbanisme à l'Université Concordia, Ted Rutland.