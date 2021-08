Les centres de vaccination de la province offrent le vaccin sans rendez-vous mercredi

Aucun rendez-vous n’est requis et les patients recevront le vaccin de Pfizer ou de Moderna en montrant une pièce d’identité avec photo, lit-on sur le site du gouvernement.

Il est essentiel de se faire vacciner en ce moment , a lancé la médecin hygiéniste en chef de la province, Bonnie Henry, lors d’une tournée au centre d’immunisation du centre-ville de Victoria.

Nous savons que les gens peuvent être inquiets, notamment que les cliniques soient trop occupées ou parce qu'ils ont peur des aiguilles, mais le personnel ici sait comment gérer tout ça.

Le personnel sait quoi faire pour que vous ayez la meilleure expérience vaccinale qui soit , assure-t-elle.

Augmentation du nombre de cas

Au cours du long week-end, 742 personnes ont été déclarées porteuses du coronavirus, totalisant une moyenne de 185 cas par jour.

Le grand responsable de cette hausse marquée du nombre de cas est le variant Delta, détecté dans environ 40 % des infections, selon les données du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique.