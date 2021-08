Un conseiller municipal se porte candidat à la mairie à Saint-Barnabé

Le maire Michel Lemay a été cité en déontologie pour avoir tenu des propos sexistes lors d’une séance du conseil municipal. Il avait d’ailleurs reconnu sa faute devant la Commission municipale du Québec (CMQ). Le maire a aussi été sous les feux des projecteurs pour l’octroi d’un contrat de déneigement. Le ministère des Affaires municipales avait finalement sommé la Municipalité de refaire ses devoirs.

Guillaume Laverdière fait partie de ceux qui ont dénoncé les agissements du maire. En janvier 2020, il avait demandé un vote de confiance envers Michel Lemay. Il juge aujourd’hui que son mandat de conseiller municipal a été très instructif, mais très difficile .

Le conseiller municipal Guillaume Laverdière (à droite) au moment de proposer le vote de confiance. (Janvier 2020) Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

En se lançant à la course à la mairie contre M. Lemay, Guillaume Laverdière souhaite changer la donne au conseil municipal et dans la Municipalité. En entrevue à l’émission En direct, il a déclaré qu’il veut une Municipalité rassembleuse et positive, autant autour de la table du conseil [que] dans les projets .

[Je veux implanter] une vision beaucoup plus rassembleuse où on pourrait avoir un milieu où il fait bon vivre, un milieu où les commerces de proximité ne ferment pas, mais rouvrent ou se maintiennent en vie avec la force du village, avec l’action du conseil municipal. J’ai le goût que les gens soient fiers de leur milieu, qu’ils soient fiers de leur conseil. Une citation de :Guillaume Laverdière, conseiller municipal à Saint-Barnabé

L’un des dossiers qui lui tient à coeur est la construction d’un centre multifonctionnel et il s’engage à concrétiser ce projet qu’il qualifie de stimulant et nécessaire à Saint-Barnabé. D’autres détails sur sa vision pour Saint-Barnabé suivront dans les prochains mois.

Le maire actuel compte se représenter aux prochaines élections. Michel Lemay a été maire de Saint-Barnabé de 2005 à 2009, puis de 2013 à aujourd’hui. Il briguera donc un quatrième mandat.