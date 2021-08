Vaccination : l'objectif de 75 % atteint dans la Capitale-Nationale

En date de mardi, on enregistrait un taux de vaccination globale de 78,5 %. Les 18-29 ans, qui tiraient de l'arrière, sont maintenant vaccinés à près de 76,2 %.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale associe ce succès à l'offre de vaccination flexible et accessible, ainsi qu'à ses installations de proximité, comme le Vaccinobus.

Il précise que les femmes sont plus enclines à la vaccination que les hommes et que le niveau d'études et de revenus a une incidence sur la propension à se faire vacciner.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc