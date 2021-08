Le niveau d’activités chirurgicales redescend en Mauricie et au Centre-du-Québec

Selon les données les plus récentes du ministère de la Santé, à la mi-juillet, le niveau d'activités chirurgicales était de 68 % dans la région, ce qui est 10 points de pourcentage sous la moyenne provinciale.

En juin, ce taux était de 80 % en Mauricie et au Centre-du-Québec, alors que la moyenne provinciale était de 100 %.

Déjà que la région tire de l'arrière, le nombre de chirurgies a, en plus, diminué ces dernières semaines. Nous avons commencé à diminuer graduellement, depuis la fin juin, les activités chirurgicales de l’établissement en raison de la période estivale, comme ça se fait habituellement chaque année dans tous les établissements au Québec , indique le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) à Trois-Rivières, seule la moitié des salles d'opération seraient occupées, soit entre 7 et 9 salles sur 14, selon le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Le ralentissement est notamment dû au manque criant de main-d'œuvre, selon la vice-présidente Jacynthe Bruneau.

C'est sûr que durant la période estivale, chaque année, on observe un certain ralentissement, mais jamais comme cette année. Une citation de :Jacynthe Bruneau, vice-présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec

De plus, il y aurait plus d’accouchements qu’à l’habitude, selon le syndicat. Il y a eu 127 naissances de plus [cette année entre janvier et juillet comparativement à] la même période l'an dernier, donc ça veut dire également des césariennes qui se font au bloc opératoire , affirme Jacynthe Bruneau.

Au mois de juin, le gouvernement du Québec annonçait vouloir retrouver un niveau d'activité chirurgicale semblable à celui d'avant la pandémie d'ici octobre 2021. Cet objectif n'est pas réaliste, croit la représentante syndicale, surtout si le nombre de cas de COVID-19 continue d'augmenter dans la région.

L’objectif poursuivi par le ministère de la Santé et des Services sociaux est une reprise graduelle des activités jusqu’à du 100 % d’ici l’automne 2021. Et nous y travaillons en fonction de nos capacités. Une citation de :CIUSSS MCQ

Par ailleurs, des patients remarquent aussi des ralentissements avant même l'étape des chirurgies. C'est le cas d'une Trifluvienne aux prises avec des problèmes gastriques qui a préféré garder l'anonymat par crainte de représailles. Après avoir attendu plusieurs heures à l'urgence pour une gastroscopie et une coloscopie depuis le mois de mars, les professionnelles lui auraient dit qu'elle pourrait passer des examens d'ici 3 ans. D'ici là, des médicaments lui sont prescrits pour soulager des maux qui ne sont pas encore diagnostiqués.

Avec les informations de Magalie Masson