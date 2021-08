La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Bernadette Jordan, ainsi que le député de Miramichi—Grand Lake, Pat Finnigan, ont fait cette annonce mardi.

M. Finnigan estime que cet investissement permettra de bâtir une communauté plus forte.

Voici des travaux financés avec cet argent :

Le secteur de la pêche emploie environ 45 000 personnes au Canada.

Selon Bernadette Jordan, le secteur des produits de la mer rapporte annuellement plus de 7 milliards de dollars au Canada. Environ 90 % de ces produits sont débarqués dans des ports pour petits bateaux.

En construisant des ports meilleurs, plus sûrs et plus écologiques, nous ne faisons pas que soutenir les personnes et les communautés côtières qui en dépendent chaque jour. Nous investissons dans notre secteur des fruits de mer de classe mondiale et nous développons une économie bleue plus forte et plus durable pour les Canadiens.

Une citation de :Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne