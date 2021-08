Une subvention pour fabriquer des bottes de l’armée à Lac-Drolet et à Sherbrooke

C’est un total de 40 000 paires de bottes et 100 000 lacets ont été commandés à l'entreprise.

Cet équipement servira aux soldats des Forces armées canadiennes.

C’est le ministère de l'Approvisionnement national et le ministère de la Défense qui ont défini les exigences et LP Royer à soumissionner , explique la ministre de l'Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada et députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau.

C’est elle qui a annoncé l'octroi de ce contrat, mardi. Les bottes seront fabriquées aux usines de Lac-Drolet et Sherbrooke.

Elle était très fière de voir une entreprise de la région décrocher ce contrat.

L.P. Royer a fait la démonstration qu’ils offraient des produits d’une grande qualité. Ce contrat permettra de consolider 25 emplois et même d’en créer cinq de plus , signale la ministre Bibeau.

Les bottes et lacets seront livrés d’ici février 2023 aux entrepôts des Forces armées canadiennes à Montréal et Edmonton.