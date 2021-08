Liban : les blessures encore ouvertes un an après l'explosion du port de Beyrouth

Les Libanais marquent mercredi dans la douleur et la colère le premier anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth, pleurant les 214 morts d'une tragédie dont les coupables n'ont toujours pas été jugés et fustigeant l'impunité des dirigeants.

Un an plus tard, si des quartiers ont été reconstruits, essentiellement grâce à des ONG et des volontaires, l'État n’ayant rien ou si peu fait, si les blessures ont cicatrisé, c'est toute une nation qui reste traumatisée.

Une famille sur trois a des enfants montrant encore des signes de détresse psychologique , indique l'UNICEF. Chez les adultes, c'est une personne sur deux.

Des portraits de victimes sur les murs de la ville Photo : Reuters / MOHAMED AZAKIR

Aucun coupable identifié

Malgré l'ampleur du drame, l'enquête locale piétine et aucun coupable n'a été identifié ou jugé, même si d'ex-ministres et des responsables de sécurité sont dans le viseur de la justice.

La classe dirigeante est accusée de tout faire pour entraver l'enquête et éviter des inculpations, en arguant d'une prétendue immunité garantie par les responsabilités publiques.

Réclamant une levée de ces immunités, des familles des victimes ont lancé un ultimatum au pouvoir et menacé de briser les os de quiconque s'opposerait à leur colère mercredi.

Nous en avons assez des manifestations routinières et pacifiques (...) Attention à notre colère , a averti Ibrahim Hoteit, porte-parole de ces familles.

Quant aux ONG, leur jugement est sans appel.

Les autorités ont entravé de façon éhontée la quête de vérité et de justice des victimes , a accusé Amnistie International.

Plusieurs autorités (...) ont fait preuve de négligence criminelle , a asséné Human Rights Watch.

Selon des rapports d'agences de sécurité libanaises ou occidentales que l'AFP a consultés, le nitrate d'ammonium qui a explosé se trouvait dans un entrepôt où étaient stockés des feux d'artifice ou des mèches lentes.

En un an, les enquêteurs libanais n'ont toujours pas officiellement déterminé les causes de la déflagration. Même si les autorités affirment que les tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé après un incendie qui a pris dans le hangar, et qui selon des sources de sécurité a été provoqué par des travaux de soudure.

Macron organise une collecte de fonds

Le président français, Emmanuel Macron, tentera de récolter plus de 350 millions de dollars d'aide pour le Liban lors d'une nouvelle conférence internationale organisée avec l' ONUOrganisation des Nations unies qui se tient mercredi.

Le premier ministre Justin Trudeau et son homologue américain Joe Biden participeront à la conférence avec environ 40 autres dirigeants mondiaux.

La France a dirigé les efforts internationaux pour sortir son ancienne colonie de la crise. Emmanuel Macron s'est rendu à Beyrouth à deux reprises depuis l'explosion, a levé une aide d'urgence et a pris des mesures pour restreindre l'entrée sur son territoire de responsables libanais afin que le pays mette en place un ensemble de réformes.

Il a également persuadé l'Union européenne de convenir d'un cadre de sanctions prêt à être utilisé.

Mais ses initiatives, y compris l'obtention d'engagements de la part des politiciens libanais à s'entendre sur l'installation d'un gouvernement de technocrates, sont restées vaines jusqu'à présent.

L'année dernière, la conférence organisée à la suite de l'explosion a permis de récolter environ 280 millions de dollars.

La nouvelle aide humanitaire sera inconditionnelle, a déclaré le bureau d'Emmanuel Macron, mais environ 11 milliards de dollars de financement à long terme collectés en 2018 restent verrouillés et conditionnés à une série de réformes à mettre en oeuvre par les autorités politiques.