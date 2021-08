La Société de transport de Sherbrooke veut connaître votre avis

Le sondage portera aussi sur les préférences des Sherbrookois en matière de modalités de paiement et de nouveaux forfaits.

Ça fait partie des objectifs [du sondage], de développer une clientèle nouvelle et de satisfaire notre clientèle actuelle. Une citation de :Marc Denault, président de la Société de transport de Sherbrooke

À partir du moment qu’il y a une augmentation de tarifs, il y a des fois qu’il peut y avoir une perte d’usagers. C’est de là, si on peut augmenter [...] le nombre d’usagers du transport en commun, tout en maintenant les tarifs les plus attrayants pour ceux-ci, je pense que c’est gagnant pour l’ensemble des usagers, ajoute-t-il. Si on regarde l’ensemble des sociétés de transport, Sherbrooke se situe dans les plus bas tarifs au niveau journalier.

Les gens qui vont participer au sondage pourraient gagner un abonnement d’un an pour les transports en commun de Sherbrooke.