Un homme dans un état critique après une sortie de route à Saint-Ludger-de-Milot

L'accident s'est produit vers 17 h sur la route Uniforêt à proximité de l'intersection du 12e rang.

L'homme qui conduisait un VUS avec une remorque aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait fait une embardée.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur a été éjecté de la voiture et est grièvement blessé. Il a été transporté à l'hôpital et on craint pour sa vie.

Il était seul à bord et aucun autre véhicule ne serait impliqué.

Un policier en enquête collision a été dépêché sur les lieux afin de faire la lumière sur les circonstances de cet accident.

Plus de détails à venir